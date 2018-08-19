“الفيصل” يصل إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانيًا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي.

وكان في استقبال سموه بمقر الإمارة بمنى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني.