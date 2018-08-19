محليات

“الفيصل” يصل إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / ذو الحجة / 1439 هـ      19 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانيًا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي.

وكان في استقبال سموه بمقر الإمارة بمنى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني.

ibrahim

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