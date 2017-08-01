الفيصل يطلع على أعمال أمانة جدة لتطوير حي النزهة

جدة- البلاد

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة أمس على الأعمال التطويرية لحي النزهة “الصناعية سابقاً” المواجه لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد , مستعرضاً سموّه أعمال أمانة محافظة جدة لإنجاز هذا المشروع الذي يعد واجهةً للمطار الجديد خاصة مع قرب الانتهاء منه . وقدّمت الأمانة لسموه عرضاً شرحت خلاله الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع , متمثلة في إزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من الأمانة, وشملت 5 مخططات صناعية على مساحة 2.5 كيلو متر ، بواقع 3129 ورشة تمت إزالتها ، حيث تم رفع إجمالي 5284 طناً من المخلفات , إضافة إلى نقل 288 سيارة متعطلة . وتخلل العرض ضوابط معمارية وتطويرية تم وضعها لتتواكب مع المرحلة المقبلة , إلى جانب معايير للبناء المقترح في صناعية النزهة التي تم إغلاقها بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة آواخر شعبان الماضي, نظراً لما كانت تشكّله من تلوث بصري ، فيما يبدأ محور تطوير حي النزهة من طريق المدينة غرباً إلى الخط السريع شرقاً , وطريق النزهة (شبك المطار) شمالًا إلى شارع حراء جنوبًا, وذلك بهدف توسيع عدد من الشوارع , وتحويل كامل المنطقة من صناعية إلى تجارية إدارية . يشار إلى أنه وبتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة تم إنشاء صناعية بديلة في عسفان, دشن سموه المرحلة الأولى منها خلال الفترة الماضية , وخصصت لأكثر من 20 نشاطاً من بينها ورش سيارات , وقطع غيار , ومستودعات وورش للديكور , وغيرها من الأنشطة المهنية، على أن يؤخذ في الاعتبار أن تكون نصف مساحتها (50?%) مخصصة لمواقف المركبات , كما يجري العمل حالياً على تنفيذ مرحلتين تضم الأولى 936 ورشة , والثانية 1300 ورشة ، وكذلك العمل على ربط المدينة الصناعية بجميع الخدمات عبر نظام إلكتروني يشتمل على شاشات تحكم , وأنظمة مراقبة أمن وسلامة .

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