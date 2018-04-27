الفيصل يطلع على إنجازات مدينة الملك عبدالله الطبية وجهود الجمارك

جدة – البلاد

اطلّع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، على إنجازات مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة ، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الإقتصادية الدكتور عبدالله غباشي .

وأكد الأمير خالد الفيصل على ضرورة مضاعفة الجهود والحرص على تقديم أرقى الخدمات الطبية لمراجعي المدينة ، خصوصاً ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة .

كما استمع سموه لنبذة عن إنجازات المدينة خلال العام 2017م ، وخطوات تطوير الخدمات الطبية إضافة لبرامج توطين الكوادر العاملة بالمستشفى .

كما استقبل سموه بمكتبه في جدة رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي واطلع سموه على أعمال النيابة في المنطقة والخطط المستقبلية، المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع على مستوى محافظات المنطقة.

كما ناقش سموه مع الوردي تعزيز سبل التعاون والتكامل بين الإمارة والنيابة العامة بما يحقق الأهداف المنشودة.

على صعيد آخر، استقبل سموه مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي المُعيّن حديثاً محمد أحمد عبدالله.

وهنأ سموه مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي، سائلاً الله له التوفيق والنجاح، منوهاً سموه إلى أهمية مواكبة التطور والتحسين الدائم لآليات العمل في هذا المرفق الهام بما يحقق التطلعات.

كما اطلع سموه على جهود الجمارك في ضبط الممنوعات والتصدي لها ومنع دخولها للمملكة، كذلك آخر مستجدات العمل الجمركي والتقنيات الحديثة المستخدمة للكشف عن هذه المواد قبل دخولها لأرض الوطن، واطلع أيضاً على برامج تأهيل الموظفين وصقل مهاراتهم العملية للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وقدم مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي شكره لأمير المنطقة مؤكداً العزم على تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لخدمة الوطن وحماية مقدراته.