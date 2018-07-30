الفيصل يطلع على تقرير ميناء جدة

جدة -واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة امس ، رئيس الهيئة العامة للموانئ المعيّن المهندس سعد الخلب يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة .

وهنأ الأمير خالد الفيصل المهندس الخلب بمناسبة تعيينه ، متمنياً له التوفيق والسداد ، كما تسلّم سموه التقرير النصف سنوي للعام الحالي 2018م ، لأعمال ميناء جدة الإسلامي الذي تضمن نبذة عن أعمال ميناء جدة الإسلامي حيث تمّ التعامل مع أكثر من 2258 سفينة ، وبلغ عدد الحاويات المناولة أكثر من مليوني حاوية ، وحجم البضائع المناولة البالغ 27 مليون طن ، كما تخلل التقرير نبذة عن المشاريع الجاري تنفيذها في الميناء ومن بينها تجديد وتحسين أرصفة الميناء وتحديث مرافق الميناء ، إضافة لإنشاء وحدات إدارية ومبانٍ للإطفاء.

من جانبه قدّم المهندس الخلب شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ، مؤكداً حرص الهيئة على الارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – .