الفيصل يطلع على خطة البريد السعودي في الحج

جدة – البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبد الجبار.

واستعرض الأمير خالد الفيصل مع المهندس العبد الجبار، استعدادات المؤسسة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخطة البريد التشغيلية وحزمة الخدمات والمنتجات التي ستقدم للحجاج خلال موسم حج العام الحالي، كذلك الإجراءات التي اتخذت لتيسير استفادة الحجاج منها.

وفي ختام اللقاء، تسلم أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية عبارة عن لوحة تحمل طابع حج 1439هـ .