الفيصل يطلع على خطة الخطوط السعودية

جدة -واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمسالأول مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء، خطة الخطوط السعودية واستعداداتها لموسم الحج، الرامية لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، كما استمع سموه إلى نبذة عن منجزات الخطة التشغيلية لـ ” السعودية ” خلال موسم العمرة.

وفي شأن متصل، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر.

وجرى خلال اللقاء بحث الخطط المستقبلية للخطوط السعودية في المنطقة والهادفة للارتقاء بخدمات النقل الجوي وتطويرها.

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