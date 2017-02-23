الفيصل يطلع على خطة مؤسسة تكافل الخيرية

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جدة – البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , على خطة مؤسسة تكافل الخيرية في المنطقة , التي ستبدأ أنشطتها بمحافظة القنفذة المتمثلة في توزيع كسوة الطلاب والطالبات , والأجهزة اللوحية التثقيفية .

وقدّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقباله أمس, بمقر الإمارة في جدة أمين عام المؤسسة الدكتور محمد العقيلي , وأعضاء المؤسسة ، الشكر والتقدير نظير دور المؤسسة الخيري والريادي في دعم فئات المجتمع ،

مؤكداً أهمية التكافل الاجتماعي وضرورة تعزيزه . بدوره أفاد الدكتور العقيلي أن المؤسسة ستبدأ في توزيع أكثر من 6 ألاف كسوة دراسية لأبناء القنفذة , إلى جانب توزيع المؤسسة لقرابة 3 ألآف جهاز لوحي تحمل كتباً تثقيفية لطلاب وطالبات المحافظة.

كما تسّلم سمو أميرالمنطقة تقريراً عن أعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية , يوضّح دورها في السعي إلى التوسع في الإنفاق على المشاريع التطويرية النوعية التي تحقق أهداف المؤسسة بزيادة الدعم للطلاب المحتاجين , والتأكد من وصول الإعانة للمستحقين ,

ودعم نحو 200 ألف طالب وطالبة , وزيادة برامج التغذية لتشمل أكثر من 60 ألف وجبة يومية , إضافة إلى إدراج برامج لدعم الطلاب المتعثرين دراسياً , وأخرى للتوعية والإرشاد . وانطلقت مؤسسة “تكافل” عام 1432 هـ , وترأسها سمو الأمير خالد الفيصل إبّان توليه منصب وزير التربية والتعليم.