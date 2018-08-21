محليات

الفيصل يطلع على خطة وزارة النقل لتطوير وتحسين الخدمات في الحج

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / ذو الحجة / 1439 هـ      21 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بمنى اليوم ، معالي وزير النقل المهندس نبيل العامودي ، يرافقه معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح وعدد من قيادات الوزارة.

وهنأ الدكتور العامودي ، الأمير خالد الفيصل بحلول عيد الأضحى المبارك ، كما أطلع سموه على خطة وزارة النقل التي تهدف إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في الحج ومتابعة أداء المرافق والأنشطة المختلفة الخاضعة لإشراف الوزارة بهدف خدمة الحجاج وراحتهم وتسهيل أدائهم لنسكهم.

بدوره وصف الدكتور الرميح الأعمال التي تنفذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لتشغيل قطار المشاعر ونقله لضيوف الرحمن بالمتميزة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أمين هيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام الفالح.

ibrahim

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