الفيصل يطلع على مبادرات (موهبة) ويفتتح توسعة طبية فقيه

جدة- عبد الهادي المالكي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس، التوسعة الأولى لكلية فقيه للعلوم الطبية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وأزاح سمو الأمير خالد الفيصل، خلال ذلك الستار، إيذاناً بافتتاح التوسعة الجديدة، بعد ذلك تجول سموه في مرافق الكلية الجديدة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الكلية رئيس مجلس الإدارة لمجموعة فقيه الطبية الدكتور مازن فقيه، أن التوسعة الأولى للكلية ترفع الطاقة الاستيعابية من 600 إلى 2400 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع بلغت 300 مليون ريال.من جهة أخرى، التقى سموه في مقر الإمارة بجدة أمس معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.

واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية وبرامجها للخروج إلى ما وراء الأسوار ، وأن تشارك في عملية التنمية وتتبنى الإبداع والمبدعين في شتى المجالات ، كما اطلع سموه على خطط الجامعة وتوجهاتها المستقبلية الهادفة، لمواكبة رؤية المملكة 2030 ، والأنشطة المزمع تنفيذها، بهدف مواءمة مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل الحالية.

كما استقبل سموه الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز، ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود المتحمي ، واستمع لشرح عن أنشطة المؤسسة ومبادراتها ، ومن بينها “ملتقى ومضات” الهادف إلى مساعدة الموهوبين والمبدعين على استشراف آفاق جديدة للمعرفة المستقبلية، والإسهام في نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى كافة شرائح المجتمع, وعن برامج المؤسسة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات ذات الأولوية التنموية، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع ورفع وعي المجتمع بأهمية رعاية الموهوبين، من خلال فعالياتها العلمية والثقافية المتنوعة، وإنجازات المؤسسة التي تأتي مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – والهادفة لتطوير وتجويد التعليم في المملكة ، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وضرورة الاستثمار في عقول أبناء وبنات الوطن وتنمية رأس المال البشري.