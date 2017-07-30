الفيصل يطلع على مشاريع المياه

جدة- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة امس, معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض عن مشاريع المياه في المنطقة ، وشرح عن استعدادات الوزارة لموسم الحج المقبل ، التي يأتي في مقدمتها رفع ضخ المياه إلى 18,150 مليون متر مكعب بزيادة 21% عن العام الماضي.

حضر اللقاء وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن احمد الموكلي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة ، ومدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي .