الفيصل يطلع على منجزات كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية

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جدة – البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على إنجازات كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية، حيث بارك إقامة معرض نايف القيم في شعبان المقبل الذي يستمر 7 أيام وتحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز .

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه في جدة أمس، معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وأمين عام كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية الدكتور سعيد بن أحمد بن علي الأفندي،

مشيراً إلى إن الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – من الشخصيات التي تستحق الدراسة ، وتذكير المواطن السعودي بأهمية ما قدمه، حيث يعد من الشخصيات التي رافقت بناء الوطن منذ التأسيس ، واعتمدت عليه القيادة بدءاً من الملك فيصل – رحمه الله – مرورا بالملوك خالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – وحتى وفاته.

وقال سمو الأمير خالد الفيصل ” إن شخصية الأمير نايف بن عبدالعزيز تركت أثراً كبيراً في حياة الإنسان السعودي خصوصا في الناحية الأمنية منذ أن كان نائبا لوزير الداخلية ، حتى أصبح وزيراً لها “، لافتا الانتباه إلى أن معظم المؤسسات الأمنية التي ننعم الآن يعود الفضل في ذلك – بعد الله – للأمير نايف بن عبدالعزيز الذي أسهم في التأسيس والتطوير.

وأختتم أمير منطقة مكة المكرمة قائلا ” رحم الله الأمير نايف بن عبدالعزيز وجزاه خير الجزاء نظير ما قدمه من أعمال، فقد كان غيوراً على الإسلام والمسلمين والوطن والمواطنين وكان صادقاً في القول والعمل والمعاملة “.

وبحسب العرض فإن كرسي الأمير نايف هو علمي بجامعة الملك عبدالعزيز، تبنى فكرته ، ودعمه ، وأعلن عن تأسيسه الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – ليكون منارة للقيم الأخلاقية الفاضلة ، تعزيزاً ونشراً وبناءً ، خلال إلقائه محاضرة ضمن محاضرات كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال عام 1432هـ .

وتتمثل رؤية الكرسي في أن يكون مرجعية معرفية وبحثية للقيم الأخلاقية الإنسانية بهدف تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، وتفعيلها بأساليب عصرية ووسائل منهجية ، والتفاعل الايجابي مع المجتمعات الإنسانية .

وحرص الكرسي على تعريف العالم من حولنا بالقيم الإسلامية الأخلاقية من خلال الندوات والمؤتمرات والمشاركات المتنوعة، رصد أسباب ومظاهر انحسار القيم الإيجابية وانتشار القيم والمفاهيم السلبية،

إلى جانب وضع الخطط والمشروعات والبرامج للتعريف بأهمية القيم الأخلاقية ونشرها بين فئات المجتمع ، بجانب إعداد الدراسات التي تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية التي تتوافق مع متغيرات العصر، والإسهام في تقديم الحلول العلمية والعملية لمعالجة المشكلات الأخلاقية والحد منها ، ووضع المعايير والمؤشرات التي تحكم تطبيق القيم في المجتمعات من خلال الشريعة الإسلامية وإيصالها للعالم من خلال المنظمات والهيئات الدولية المختلفة.

وتطرق العرض إلى إنجازات الكرسي خلال السنوات الماضية ومنها دعم 35 بحثاً علمياً نظرياً وتطبيقياً، وإصدار 5 كتب حول القيم الأخلاقية ، وتعميم توصيات أبحاث الكرسي على الجهات ذات العلاقة ،

ودعم مشروع دراسة حالة القيم الأخلاقية لدى المرأة السعودية ، فيما أنجز الكرسي مع هيئة تقويم التعليم لإعداد مصفوفات القيم الأخلاقية بقصد إدراجها ضمن المناهج ومقررات التعليم العام ، كما نظم مؤتمرًا علميًا قُدمت من خلاله 10 أوراق علمية،

ونظم ندوتين علميتين حول القيم الأخلاقية ، فيما نفذ 30 ورشة عمل متنوعة حول تعزيز القيم الأخلاقية في أنحاء المملكة ، وشارك الكرسي في 9 مؤتمرات ومنتديات داخل وخارج المملكة في مجال القيم الأخلاقية.

إلى ذلك دعم الكرسي عدداَ من رسائل الماجستير ذات الصلة بموضوعه ، وقدم 12 محاضرة علمية حول القيم الأخلاقية بعدة لغات ، و أعد مشروع خطة جامعية لتعزيز القيم الأخلاقية الواردة في خطة التحول الوطني 2030 ،

وقدم أيضا مشروعاً لإعداد خطة استراتيجية وطنية لتعزيز القيم الأخلاقية 1438- 1442 هـ ، والهادف إلى بناء خطة استراتيجية لتعزيز القيم الأخلاقية في المملكة العربية السعودية ، تشتمل على مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات والمبادرات التي تحقق اهداف كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية وتتوافق مع متطلبات تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما نشر الكرسي 15 مجلداً متنوعًا حول القيم الأخلاقية أهديت إلى جميع جامعات المملكة ومراكز البحوث والمكتبات العامة الكبرى، ونفذ مشروع تعزيز القيم لدى الكتاب والصحفيين، وهو مشروع تمت فيه مخاطبة أكثر من ( 200 ) كاتب وكاتبة لشكرهم وتقديرهم على مقالات اهتمت بتعزيز القيم الأخلاقية ،

فيما نظم مسابقة ( أخلاق للأفلام القصيرة) لتعزيز القيم من خلال السينما والفن والمسرح، فيما قام فيها أبناء وبنات المملكة بإنتاج وعرض 38 فيلما، تم تحكيمها من قبل مخرجين سينمائيين ،

كما أعد الكرسي ببليوجرافيا تضمنت أعمال المؤلفين والباحثين القدامى والمحدثين والمعاصرين الذين أهتموا وعالجوا موضوعات الأخلاق والقيم الأخلاقية، كما غرد الكرسي أكثر من 4 آلاف تغريدة في تعزيز القيم الأخلاقية تابعها وتفاعل معها أكثر من 23 ألف متابع ،

ونفذ الكرسي مشروع (سفراء القيم) وأعد ( 80 ) سفيراً وسفيرة لنشر ثقافة القيم الأخلاقية والوسطية والاعتدال في المملكة ، وقدم الكرسي العديد من الاستشارات العلمية وأعمال التحكيم العلمي لجهات رسمية وخاصة ، وأخيرا وقع الكرسي خمس مذكرات تفاهم مع جهات وطنية تعليمية واقتصادية واجتماعية لنشر وتعزيز القيم الأخلاقية .

وتعتزم جامعة الملك عبدالعزيز حاضنة الكرسي بمباركة أمير منطقة مكة المكرمة، إقامة معرض نايف القيم في شعبان المقبل ويستمر 7 أيام ، يتخللها ندوات عن سيرة الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – إلى جانب معرض للصور ومقتنيات الراحل ، بجانب إقامة مناشط قيمية وثقافية لتعزيز القيم تستهدف زائري المعرض وتدشين موقع إلكتروني لعرض وتوثيق إنجازات الراحل.