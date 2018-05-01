الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة غداً

يعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة غداً، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة.

وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، أمين عام جائزة مكة للتميز الدكتور هشام الفالح، أن إعلان الفائزين يأتي بعد أن أغلق باب الترشيح للجائزة في وقت سابق، مشيراً إلى أن الدورة الحالية سجلت تجاوباً من الجهات الحكومية التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن ولا تظهر نتائج أعمالها إلا بانتهاء موسم الحج، مبيناً أن الجائزة بأفرعها التسعة جاءت لتحقق أهداف إمارة منطقة مكة المكرمة المبنية على رؤية أمير المنطقة المتمثلة في تبني تكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية في منطقة مكة المكرمة، عبر إذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، ما يعد أحد مخرجات إستراتيجية المنطقة التنموية المبنية على بناء الإنسان وتنميه المكان ، المنبثقة من روية المملكة ٢٠٣٠.

وأفاد أن الجائزة تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ـ ذي الصفة الفردية، أو الجماعية ـ، ما تؤصل للمبادئ الإسلامية في أدب المهن وإتقان العمل وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة ، وتشجع أيضا توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة وتنمية وتطوير الموارد البشرية في المنطقة.

وأبان الدكتور الفالح, أن الجائزة تنقسم إلى تسعة فروع تشمل، خدمات الحج والعمرة، الإداري، الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي، العمراني، البيئي، العلمي والتقني، الإنساني، لافتا إلى أن الترشيح للحصول على الجائزة في فروعها المعتمدة في الوقت الحالي يعتمد على عدة معايير تتمثل في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجائزة حسب اللائحة التنفيذية لها وتحقق التميز في جميع الأعمال التي تقدم للمنافسة بتوفر عنصري الأصالة والابتكار, مشيراً إلى أن الترشح للجائزة بمختلف تخصصاتها، تم بعد استيفاء المعايير الخاصة في الترشيح، عبر ثلاث قنوات رئيسية شملت، مجلس منطقة مكة المكرمة، الجهات المشاركة في مجلس المنطقة، وأخيرا من خلال المؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث بالمنطقة.

وأعرب أمين عام جائزة مكة للتميز, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة الذي يحرص على رعاية الجائزة وإحاطتها باهتمامه إيمانا منه بأهمية مخرجاتها ونتائجها المحفزة لقطاعات المنطقة، ودورها في إيجاد التنافس الشريف فيما بينها للوصول لخدمات متميزة تسهم في تحقيق إستراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان، فيما قدم شكره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على دعمه الجائزة عطفا على الأهمية التي تكتسبها في ظل دورها المحفز للقطاعات والأفراد على التنافس للارتقاء بالأعمال.