الفيصل يعلن الفائزين بـ«جائزة مكة للتميز»

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة، وذلك بمقر الإمارة في جدة.

وفاز بجائزة التميز في خدمات الحج والعمرة كلّ من وزارة الحج والعمرة عن مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، والحملة الإعلامية التوعوية لضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك حضاري)، وفقًا لما أورده الحساب الرسمي لإمارة مكة على تويتر.

كما فازت الدوريات الأمنية في محافظة جدة بجائزة التميز الإداري، وملتقى مكة الثقافي بجائزة التميز الثقافي، ووزارة المالية، ممثلة في إدارة الإنشاءات بمكة المكرمة، بجائزة التميز العمراني.

أما جائزة التميز الاجتماعي ففاز بها مناصفة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ومركز العمليات الموحد (911) التابع لوزارة الداخلية، بينما فازت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجائزة التميز الاقتصادي، وأمانة محافظة جدة بجائزة التميز البيئي عن مشروع الواجهة البحرية.

وعلى المستوى العلمي والتقني، فاز حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالجائزة مناصفة مع الشاب: سامي الشيباني، عن مبادرته: السناب الأمني.

أما جائزة التميز الإنساني ففازت بها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بكل من: العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.