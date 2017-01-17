الفيصل يقلد مدير سجون منطقة مكة رتبة لواء

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جدة – عبد الهادي المالكي

قلد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء فايز بن مستور الأحمري رتبة لواء؛ إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر اللواء الأحمري عن عميق شكره وفخره وامتنانه، على الثقة الملكية الغالية،

متمنيا أن تكون عونا له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، مقدما الشكر لسمو مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، على ما يجده قطاع السجون في المنطقة من دعم من لدن سموه، لكل ما من شأنه تقديم الرعاية والإصلاح للجانحين.