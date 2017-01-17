العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الفيصل يقلد مدير سجون منطقة مكة رتبة لواء

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الفيصل يقلد مدير سجون منطقة مكة رتبة لواء
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جدة – عبد الهادي المالكي

قلد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء فايز بن مستور الأحمري رتبة لواء؛ إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر اللواء الأحمري عن عميق شكره وفخره وامتنانه، على الثقة الملكية الغالية،

متمنيا أن تكون عونا له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، مقدما الشكر لسمو مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، على ما يجده قطاع السجون في المنطقة من دعم من لدن سموه، لكل ما من شأنه تقديم الرعاية والإصلاح للجانحين.

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التصنيف: محليات

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