الفيصل يلتقي رئيس وأعضاء لجنة حملة (وطن بلا مخالف)

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جدة – البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أميرمنطقة مكة المكرمة بمكتبه مؤخراً، رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” ، التي أطلقتها وزارة الداخلية أواخر جمادى الآخر الماضي وتستمر 90 يوماً ،بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة .

واستعرض سموه أعمال وجهود اللجنة الإشراقية العليا للحملة في المنطقة منذ انطلاقة أعمالها ،وأهم محاورها والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات،والهيئات الحكومية، لإيصال رسائل الحملة لجميع المواطنين، والمقيمين لتحقيق الأهداف المرجوة منها، إضافه إلى التعرف عن آلية سير العمل في صالات استقبال الوافدين المخالفين المستفيدين من الحملة وإجراءات مغادرتهم عبر المنافذ المختلفة . وأكد أمير منطقة مكة المكرمة،على الدورالريادي لرجال الأمن بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، في حفظ الأمن – بعد توفيق الله – وتطبيق الأنظمة على المخالفين بما يكفل تحقيق أعلى درجات الأمن للمواطن ،والمقيم على حدٍ سواء، مشيراً الى أن المواطن رجل الأمن الأول ، وتقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تتمثل في التعاون مع الجهات الأمنية ، والإبلاغ عن المخالفين وعدم التسترعليهم ، سائلا سموه -الله التوفيق- للعاملين في الحملة وأن تكلل مساعيهم بالنجاح وتحقق الحملة أهدافها. من جانبه أفاد رئيس فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا لحملة “وطن بلا مخالف” اللواء جمعان بن أحمد الغامدي ،أن الحملة تؤكد على أهمية دور المواطن والمقيم النظامي في هذه الحملة المتمثل بعدم نقل ،وتشغيل ،و إيواء الوافدين المخالفين،والتسترعليهم وإبلاغ الجهات المختصة عن مرتكبي هذه المخالفات وأماكن تواجدهم، مجدداً الدعوة لجميع الوافدين المخالفين إلى سرعة المبادرة بالمغادرة قبل انتهاء المدة المتبقية للمهلة المحددة لمغادرة المخالفين للبلاد من تلقاء أنفسهم والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم.