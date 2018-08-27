الفيصل يناقش نتائج الموسم والتحضير للقادم

مكة المكرمة – البلاد

يناقش صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، نتائج أعمال موسم حج هذا العام ، وما تم رصده من إيجابيات والعمل على تعزيزها، ومعالجة الملاحظات بهدف تلافيها في موسم حج العام المقبل 1440هـ. وبدء التحضيرات المبكرة له، حيث تبدأ الاستعدادات عقب انتهاء موسم الحج كل عام.

يأتي ذلك خلال ترؤس سموه غدا الثلاثاء اجتماع لجنة الحج المركزية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وذلك في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة ، ويشارك فيه 23 جهة تمثل عضوية اللجنة.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة الأعمال والخطط المتعلقة بمغادرة ما تبقى من ضيوف الرحمن لمكة المكرمة وعودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.