الفيصل يواسي العناني وتونسي

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل التعازي والمواساة لأسرة العناني في وفاة محمد جميل العناني ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما قدم العزاء الأمير سلطان العبدالله الفيصل والأمير بندر بن فهد والأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير وعدد من المسؤولين والأعيان. وأقيم العزاء بشارع الأمير فيصل بن فهد خلف الردسي مول عدد من المسؤولين والأعيان والأقارب .

والفقيد شقيق أسامة العناني وابن خال رجل الأعمال حسن العناني ووالد كل من: جميل، مروان ورهام. وشقيق زوجة جمال تونسي رئيس نادي الوحدة السابق.

واليوم الأحد آخر أيام العزاء. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته ، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ” إنا لله وإنا إليه راجعون”