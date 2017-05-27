الفيصل يوجه بتشغيل مسار إضافي للحافلات بالعاصمة المقدسة

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مكة المكرمة- البلاد

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، باعتماد تشغيل مسار إضافي للنقل بالحافلات في 5 مواقع بالعاصمة المقدسة ، بهدف التسهيل على قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان . ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة لتسهيل تنقلات سكان أحياء العزيزية والنسيم والعوالي والقادمين عبر الطرق الدائرية الثالث والرابع، وتوفير طرقات تسرّع وصولهم إلى المسجد الحرام وعودتهم ضمن الآلية المعتمدة لنقل المعتمرين والمصلين خلال الشهر الفضيل . وفي شأن ذي صلة ، أنهت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ترتيبات وإجراءات نقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام ، إذ تم توزيع كثافة النقل العام وحركة الحشود على جميع الاتجاهات الجغرافية للساحات ، إلى جانب تخصيص ممرات للمشاة مظللة ومفصولة عن حركة المركبات ، واستثمار جميع محطات النقل العام المتاحة ، لتنفيذ الخطة التي تستهدف نقل 35 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام طيلة أيام شهر رمضان المبارك.