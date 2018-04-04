” الفيصل ” يوجه بتوفير كافة الإمكانات لضمان سلامة الطلاب والطالبات من مرض الجرب

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة اليوم ، معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الحارثي.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم في مدارس العاصمة المقدسة بالتعاون

مع وزارة الصحة لمواجهة الحالات المشتبه بإصابتها بالجرب ، حاثاً سموه على أهمية توفير كافة الإمكانات

واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة طلاب وطالبات المدارس في الأحياء التي تم رصد حالات بها.

من جهته طمأن معالي وزير التعليم سمو أمير المنطقة أن الوضع تحت السيطرة , وأن الجهات ذات العلاقة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها.