الفيصل يوجه بمتابعة حالة المتسممين في تربة

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جدة – عبد الهادي المالكي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمتابعة حالة 142 شخصًا أصيبوا بتسمم نتيجة تناولهم وجبات غذائية في محافظة تربة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة وجه الشؤون الصحية في المنطقة بتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، مبيناً أن فريقاً من الشؤون الصحية برئاسة مديرها الدكتور مصطفي بلجون توجه للمستشفى العام بتربة ووقف على الحالات.

وأكد الدوسري استقرار حالات 141 مصاباً ولله الحمد، مشيراً إلى أن سمو الأمير خالد الفيصل وجه بتشكيل لجنة من الجهات الأمنية والصحة للتحقيق في ملابسات الحادث والرفع بتقرير مفصل لسموه عما حدث مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسببين.

في غضون ذلك أكدت وزارة الصحة أن حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن تسمم 150 شخصاً بمحافظة تربة قد انتهت بعد أن تم التعامل مع جميع الحالات وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة مثل هذه الحالات.

وكانت غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ في صحة الطائف قد تلقت بلاغا عن صول 36 حالة تسمم غذائي إلى مستشفى تربة العام، وتم على الفور تمرير البلاغ للفرق الطبية الميدانية في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والداعمة لمواجهة تزايد الحالات وتطبيق خطة الطوارئ،

حيث ارتفع عدد الحالات بشكل متسارع إلى 150 حالة منها 141 حالة وصلت إلى المستشفى وبقية الحالات إلى المراكز الصحية الحكومية المختلفة.

وأضافت الوزارة أنه بناءً على خطة الطوارئ فقد تم استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم دعم المستشفى بـ 14 فرقة طبية وسيارتين للقيادة الميدانية والتحكم الميداني، إضافة إلى 15 فرقة طبية تضم 50 عنصراً ما بين أطباء وممارسين صحيين.

وأشارت إلى أنه تم تنويم 45 حالة تحت الملاحظة في مستشفى تربة، و7 حالات في مستشفى الخرمة، و 19 حالة في مستشفى قيا، و6 حالات في مستشفى الأطفال، فيما بقية الحالات مستقرة ولله الحمد.