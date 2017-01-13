الفيصل يُدشن الأطلس الرقمي لمكة المكرمة والمشاعر

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جدة – عبد الهادي المالكي

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة مؤخراً، كتاب ” الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الرقمي”، الذي أصدرته جامعة أم القرى.

وأفاد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، أن تدشين سمو أمير منطقة مكة المكرمة للكتاب يأتي انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية الارتقاء بمكة والمشاعر؛ تطويراً وتنمية وتعميراً واهتماماً، وتعظيمًا لشرف المكان وعبق المكانة وقدسية المقام.

ووصف الدكتور عساس الكتاب بأنه رصد توثيقي لسيرة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومسيرتها، وما طرأ عليها من تطورات عبر التاريخ، كونه يشتمل على صورٍ توثيقية ورسومات مميزة مشفوعة بشروحاتٍ تعريفية متكاملة في منظومة البناء والتشييد من القرن السادس الهجري، وحتى النصف الأول من القرن الخامس عشر الهجري.