الفيفا والآسيوي يهنئان عزت

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الرياض- البلاد

تلقى سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت اتصالاً هاتفياً من سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السيد جياني انفانتينو، هنأه فيه سعادته بالفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد .

وتمنى سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التوفيق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الجديد في مواصلة مسيرة نماء رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة،

ومبيناً أن الاتحاد الدولي سيكون كعادته داعماً ومسانداً لكل ما من شأنه تطوير رياضة كرة القدم وتقدمها.

كما تلقى سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،

هنأه فيه بفوزه برئاسة الاتحاد السعودي، حيث قدم معالي الشيخ سلمان التهنئة له ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد كافة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في هذه الولاية الجديدة في إدارة اتحاد الكرة السعودي.