الفيفا يختار المرداسي لمعسكر حكام مونديال 2018

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الرياض – البلاد

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، حكم الساحة السعودي فهد المرداسي ( 31 عاماً) ضمن قائمة تضم 53 حكماً على مستوى دول العالم لحضور معسكر إعدادي لحكام كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا.

وسيقام المعسكر بمدينة فلورنسا في إيطاليا خلال الفترة من 3 حتى 7 أبريل القادم.

وتضم القائمة نخبة من حكام العالم المميزين من جميع قارات العالم بعد أن وقع الاختيار عليهم من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الإيطالي بيرويجي كولينا.

وسيخضع الحكام المشاركين لاختبارات لياقية وطيبة وفي قانون كرة القدم بعد أن يتم اختيارهم لبطولات الفيفا القادمة.