الفيفا يشيد بإنجاز الزعيم

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جدة- البلاد

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي الهلال، بعد التتويج بلقب دوري جميل للمحترفين. ونشر الحساب الرسمي لـ (فيفا) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صوراً من احتفالات لاعبي الهلال بكأس دوري جميل. وعلّق عليها بقوله: “لقطات من تتويج الهلال بلقب الدوري، تهانينا لنادي، وجماهير الهلال”. يذكر أن الهلال توج بلقب دوري جميل للمحترفين، عقب نهاية “الديربي” أمام النصر، والذي انتهى بخسارة الأخير بنتيجة (1-5). وحسم الهلال صدارة ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة، فيما احتل الأهلي المركز الثاني بـ 55 نقطة، قبل النصر والاتحاد على الترتيب، ولهما نفس الرصيد بـ (52).