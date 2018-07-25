الفيفا يفتح التصويت للجماهير لاختيار أفضل لاعب في العالم

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الباب أمام الجماهير للتصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم عن موسم 2017-2018.

المصري محمد صلاح بات من بين العشرة المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في العالم، بعد ما قدمه في الموسم الماضي مع نادي ليفربول الإنجليزي.

صلاح يتنافس مع كلًا من كيلان مبابي، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان

إيدين هازارد، كيفين دي بروين، هاري كين، لوكا مودريتش ورافائيل فاران.

وأعلن الاتحاد الدولي بشكل رسمي عن أن الجماهير سيكون لها نسبة 25% لاختيار أفضل لاعب في العالم

وهي النسبة ذاتها المخصصة لكلًا من اختيارات المدربين، قادة المنتخبات والإعلاميين.

ويقدم يلا كورة للجماهير المصرية طريقة التصويت لمحمد صلاح:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للفيفا.. من هنا

2- سيطلب الموقع التسجيل أولًا من أجل التصويت، حيث بإمكان الجماهير التسجيل عن طريق حسابات جوجل أو فيسبوك.

3- بعد اختيار طريقة التسجيل، سيطلب الفيفا الموافقة على بنود الخصوصية وشروط التصويت.

4- سينتقل المُصوت إلى صفحة بها اسماء الـ10 لاعبين وأبرز إنجازاتهم، وأسفل كل هذه البيانات تتواجد أرقام 1 و2 و3.

5- اختيار الرقم 1 الموجود أسفل بيانات محمد صلاح يعني أنه الخيار الأول للمُصوت

ثم يتم اختيار الرقم 2 من أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثانية، وأخيرًا الرقم 3 أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثالثة.

6- بمجرد اختيار الثلاثة لاعبين سينقلك الموقع إلى صفحة يعلمك خلالها بإتمام عملية التصويت بنجاح.