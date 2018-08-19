القائم بأعمال السفارة الأمريكية يشكر القيادة على حفاوة استقبال حجاج بلاده

أعرب القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض كريستوفر هينزيل، عن امتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على حفاوة الاستقبال للآلاف من الحجاج الأمريكيين الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام.

ونوه هينزيل في بيان له بجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة لتوفير المياه والمواد الغذائية والخدمات الصحية وكافة الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام التي هي خير دليل على كرم الضيافة السعودية، معرباً في الوقت نفسه عن شكره الجزيل لشعب المملكة على هذه الضيافة الكريمة للمسلمين الأمريكيين.

كما تقدم بأحر الأمنيات والتهاني للحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام، ولجميع المسلمين الذين يحتفلون بحلول عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم.