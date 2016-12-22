القادسية والشباب يكتفيان بالتعادل
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الدمام- حمود الزهراني
تقاسم فريقا القادسية والشباب نقاط المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مباريات الجولة ١٤ من دوري جميل، حيث تعادل الفريقان إيجابياً بهدف لكل منهما،
وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده لـ٢١ نقطة بالمركز الخامس والقادسية لـ١٢ نقطة بالمركز العاشر. افتتح القادسية أهداف المباراة مبكراً حينما تدخل لاعب الشباب جمال الدين بلعمري بالدقيقة ٩ على حسن العمري لاعب القادسية متسبباً بضربة جزاء سجلها سعد الأمير ( 9) . وعادل للشباب حسن معاذ ( 44) .
التصنيف: الرياضة
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