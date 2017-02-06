القادسية يتحضر للأهلي

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الدمام- البلاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية التحضير للمباراة المقبلة أمام الأهلي، ضمن الجولة 18 من دوري جميل للمحترفين. وقد خاض الفريق أمس مرانا على فترتين صباحية ومسائية.

وقد احتوت الحصة الصباحية على جرعات لرفع معدل اللياقة البدنية في النادي الصحي، وصالة الحديد. كما ركز المدرب أنجوس في الحصة المسائية على الإحماء والتسخين، تلى ذلك تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتمت بمناورة ودية خفيفة، سبقها اجتماع مع اللاعبين.

وفي نفس السياق وافق اتحاد كرة القدم على طلب نادي القادسية بطلب حكام أجانب في مباراته القادمة أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل، يذكر أن إدارة القادسية قد تكفلت بإحضار طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الماضية أمام الهلال .

على صعيد آخر ضم الجهاز الفني للمنتخب السعودي للشباب مواليد 1999 أربعة لاعبين من درجة الشباب لمعسكر المنتخب المقام حالياً في المنطقة الشرقية، والذي يمتد لمدة ثلاثة أيام وهم: وائل يحيى فقيهي و عبدالمحسن عبدالله آل سعد، و حمد تركي اليامي، و عمر جاسم الدسمال .