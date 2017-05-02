القادسية يتحضر لمواجهة الوحدة الحاسمة

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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته مساء أمس، على الملعب الرئيسي بالنادي، بإشراف المدرب بندر باصريح، وجهازه المعاون .

حيث انطلقت التدريبات بإحماء و تسخين، تلى ذلك تدريبات لياقية، بالإضافة إلى تدريبات تكتيكية و تكنيكية، واختتم التدريب بمناورة ودية على كامل الملعب؛ استعداداً للقاء الوحدة يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة و العشرين من دوري جميل .

على صعيد آخر ضم الجهاز الفني للمنتخب السعودي ” ب ” لاعبي القادسية عبدالمحسن ياسين فلاته، وعلي عبدالله هزازي، وحسن محمد العمري، في معسكر المنتخب المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بأذربيجان في الفترة 9-26 /8/ 1438 هـ الموافق 5-22 /5/ 2017 م .