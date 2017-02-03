القادسية يتصدر دوري كأس فيصل والنصر وصيفا

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جدة – البلاد

تصدر القادسية فرق دوري كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة لكرة القدم بفوزه على أحد 3 ـ 1 أمس ضمن الجولة الـ13 للمسابقة .

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده للنقطة 26 في المركز الأول يليه النصر بـ24 نقطة بفوزه على الوحدة 4 ـ 0 ثم الهلال بـ23 نقطة بعد تعادله 1 ـ 1 مع الشباب الذي احتل المركز الخامس بـ21 نقطة بفارق الأهداف خلف الأهلي “الرابع ” الذي كسب الجيل 3 ـ 0 ,

والفتح في المركز السادس بـ19 نقطة رغم خسارته 1 ـ 2 من الاتحاد الذي حل ثامناً بـ17 نقطة , والجيل في المركز السابع بـ18 نقطة وأحد في المركز التاسع بـ16 نقطة ,

وجاء الفيصلي في المركز العاشر بـ14 نقطة بفوزه 1 ـ 0 على الخليج “الحادي عشر ” بـ12 نقطة , وجاء التعاون في المركز الثاني عشر بـ8 نقاط بتعادله السلبي مع هجر “الرابع عشر “بـ6 نقاط , والوحدة في المركز الثالث عشر بـ8 نقاط.