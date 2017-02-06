القادسية يستعد للأهلي

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الدمام-حمودالزهراني

عاود فريق القادسية تدريباته أمس الأول بعد الإجازة التي منحها لهم الجهاز الفني بقيادة البرازيلي هيليو دوس أنجوس، فور نهاية مباراتهم السابقة أمام الهلال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ .

حيث ابتدأ التدريب المسائي على الملعب الرئيسي بالنادي باجتماع السيد أنجوس مع اللاعبين، تلى ذلك تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة التي شاركت المباراة أدت تدريبات خفيفة، وتفكيك عضلات، بينما خاض اللاعبون غير المشاركين تدريبات لياقية، وقفزحواجز، وسرعات مع مدرب اللياقة جيلرمي رودريجو،

وذلك استعداداً للقاء الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين، يوم الخميس القادم بملعب مدينة سعود بن جلوي بالراكة.