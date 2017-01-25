العدد 21825 25 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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القادسية يستعد للنصر.. والجهني يغيب

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القادسية يستعد للنصر.. والجهني يغيب
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الدمام- حمود الزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته، على الملعب الرئيسي بالنادي استعداداً للقاء النصر، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري جميل للمحترفين غدا الخميس، بملعب استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

حيث ابتدأ التدريب باجتماع السيد أنجوس مع اللاعبين، واعتمدت الحصة في بدايتها على إحماء وإطالات مع مدرب اللياقية البرازيلي جيرمي رودريجو، تلى ذلك تطبيق العديد من الجمل التكتيكية و التكنيكية التي سيطبقها السيد أنجوس في مباراة النصر، واختتم التدريب بمناورة ودية.

على صعيد آخر، أوضحت الفحوصات الطبية إصابة مهاجم الفريق فهد الجهني بكدمة في مفصل القدم الأيمن، وقرر الجهاز الطبي إخضاعه للراحة لمدة أسبوع .

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التصنيف: الرياضة

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