القادسية يعاود تدريباته قبل السفر إلى العين
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الدمام- البلاد
يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء اليوم تدريباته بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق هيليو دوس أنجوس بعد مباراة الفيصلي في الصالة المغلقة بالنادي . على صعيد آخر قرر الجهاز الفني إقامة معسكر خارجي في مدينة العين الإماراتية لمدة 10 أيام ابتداء من يوم السبت 7 يناير وحتى يوم الثلاثاء 17 يناير.ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين ضمن المعسكر ستعلن عبر المركز الاعلامي لاحقاً .
الوسوم:القادسية في العين
التصنيف: الرياضة
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