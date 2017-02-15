القادسية يعاود تدريباته لمواجهة الباطن

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الدمام-حمودالزهراني

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته أمس، بقيادة المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس بعد نهاية مباراتهم السابقة أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1، في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين .

و بدأ التدريب المسائي على الملعب الرئيسي بالنادي باجتماع السيد أنجوس مع اللاعبين، تلى ذلك تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ المجموعة التي شاركت في المباراة، أدت تدريبات خفيفة، وتفكيك عضلات، بينما خاض اللاعبون غير المشاركين تدريبات لياقية وقفز حواجز،وسرعات مع مدرب اللياقة جيلرمي رودريجو، واختتم التدريب بمناورة ودية على نصف الملعب؛ استعداداً للقاء الباطن ضمن مباريات الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين يوم السبت القادم بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة .