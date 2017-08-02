القادسية يعاود تدريباته ويلتقي الأهلي وديا الجمعة

الدمام-حمودالزهراني

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء أمس تدريباته بقيادة المدير الفني ا ناصيف البياوي حيث انطلق التدريب باجتماع فني للبياوي مع اللاعبين تلى ذلك تدريبات الإحماءات و الإطالات بالإضافة إلى تدريبات لياقية لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين مع مدرب اللياقة بعد ذلك أدى اللاعبون تدريبا تكتيكيا واختتم بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لإجراء مناورة ودية خفيفة على كامل الملعب.

هذا وقد تقرر رسمياً إجراء لقاء ودي سابع للفريق مع النادي الأهلي على ملعبه بجدة مساء الجمعة ضمن مرحلة الاستعداد للموسم الرياضي 2017 – 2018

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