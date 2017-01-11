القادسية يواجه النهضة العماني ولوكومتيف الأوزبكي في معسكر العين

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الدمام-حمودالزهراني

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية خلال معسكره الحالي في مدينة العين الإماراتية مباراتين وديتين مع النهضة العماني غدا الخميس، ولوكومتيف الأوزبكي يوم الإثنين القادم.

وقد واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته على ملعب نادي العين الإماراتي بأم القويم بقيادة المدير الفني للفريق البرازيلي هيليو دوس أنجوس، واحتوت التدريبات على الإحماء و الإطالات مع مدرب اللياقة جيرمي رودريجو لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين ،

كما كثف السيد أنجوس تدريبات الاستحواذ الدفاعي والهجومي، والضغط على حامل الكرة؛ حيث قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات .هذا وسيتخلل اليوم تدريب صباحي في صالة الحديد و تدريب مسائي على ملعب نادي العين الإماراتي بأم القويم ،