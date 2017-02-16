القادسية يواصل استعداده للباطن

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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته أمس على الملعب الرئيسي بالنادي استعداداً لـلقاء الباطن، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري جميل للمحترفين بقيادة المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس .

حيث احتوت الحصة التدريبية المسائية بالملعب الرئيسي للنادي على إحماء وتسخين مع مدرب اللياقة البرازيلي جيرمي رودريجو، تلى ذلك تطبيق عدد من الجمل التكتيكية و التكنيكية تحت إشراف السيد أنجوس، اختتمت بمناورة ودية خفيفة بين اللاعبين، سبقها اجتماع السيد أنجوس مع اللاعبين قبل بداية التدريب .

من جانب آخر شارك في التدريبات الفريق لاعبا درجة الشباب بالنادي وائل فقيهي، وخليفة الدوسري.

على صعيد آخر كلفت دائرة التحكيم باتحاد كرة القدم الحكم سامي الجريس لقيادة اللقاء، والحكم عبدالعزيز الأسمري كمساعد أول، والحكم فيصل القحطاني، كمساعد ثان، والحكم حسين الستري كحكم رابع .