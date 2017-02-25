القادسية يواصل استعداده للتعاون

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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته، أمس- بقيادة المدير الفني للفريق البرازيلي هيليو دوس أنجوس- بحصة تدريبية مسائية، واحتوت التدريبات على الإحماء و الإطالات مع مدرب اللياقة جيرمي رودريجو لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين،

بالإضافة لتدريبات تكتيكية وتكنيكية، وتدريبات على التسديد على المرمى، والركلات الحرة المباشرة؛ استعداداً لملاقاة التعاون في القصيم يوم السبت بعد القادم، ضمن مباريات دوري جميل،

كما اجتمع المدير الفني السيد أنجوس مع اللاعبين قبل بداية التدريب، وذلك على الملعب الرئيسي بالنادي.

على صعيد آخر حقق ناشئو القادسية انتصاراً على ضيفه الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز للناشئين بهدف نظيف، سجله محمد شاجري، وبذلك يرتفع رصيد الفريق إلى 20 نقطة في المركز السابع .