القادسية يواصل تدريباته على فترتين

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الدمام – حمود الزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته مساء امس بعد وصول الفريق عصر أمس لمدينة العين الإماراتية

وأدى الفريق تدريبه على ملعب نادي العين بأم القويم بقيادة المدير الفني للفريق البرازيلي هيليو دوس أنجوس واحتوت على حصتين تدريبية صباحية ومسائية حيث أدى الحصة الصباحية في صالة الحديد لتقوية العضلات لدى اللاعبين ،

بينما احتوت التدريبات المسائية على الإحماء والإطالات وتدريبات لياقية مع مدرب اللياقة جيرمي رودريجو لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين ،

كما كثف السيد أنجوس تمارين الضغط على حامل الكورة والتدريب على الضربات الحرة و أجرى السيد أنجوس حصة تكتيكية طبق من خلالها العديد من الجمل التكتيكية.