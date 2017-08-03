القادسية يواصل تدريباته ويواجه الأهلي في جدة

الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، أمس، تدريباته بقيادة المدير الفني السيد ناصيف البياوي، وجهازه المساعد بحصتين صباحية، ومسائية .

واحتوت الحصة التدريبية الصباحية التي أقيمت في النادي الصحي بالنادي بصالة الحديد رفع الجاهزية البدنية لدى اللاعبين، حيث قُسم اللاعبون لمجموعتين .

وانطلقت الحصة التدريبية المسائية عند الساعة السابعة مساءً، باجتماع فني للمدير الفني السيد ناصيف البياوي مع اللاعبين، أعقب ذلك تدريبات الإحماءات، والإطالات بالإضافة إلى تدريبات لياقية لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، مع مدرب اللياقة، تلى ذلك تدريب تكتيكي و تكنيكي بمتابعة من المدير الفني، و اختتم التدريب بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لمناورة ودية خفيفة على كامل الملعب .هذا وستغادر بعثة الفريق إلى جدة لملاقاة الأهلي الجمعة.

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