القارة والأهلي يتقاسمان صدارة ناشئي الممتاز
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الدمام- البلاد
في ختام الدور الأول من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين بجولته التاسعة تمكن مضر من الفوز على الخليج بنتيجة (٢٢-٢٦)، فيما نجح الأهلي بالفوز على الصفا (٣٣-٢٩)، وحقق الترجي الفوز على الهدى بنتيجة (٢٦-١٩)، وفي آخر مباريات الجولة حقق المحيط الفوز على النور بنتيجة (٢٩-٢٨). وبهذه النتائج يتقاسم فريقا القارة والأهلي صدارة الترتيب العام لفرق الدوري بواقع ١١ نقطة لكل منهما، يأتي بعدهما الصفا في المركز الثالث برصيد ١٠ نقاط، ثم النور رابعاً بـ٩ نقاط، وبعده فريقا الخليج والمحيط بنفس الرصيد ٨ نقاط تضعهما في المركزين الخامس والسادس، ثم الترجي سابعاً بـ ٧ نقاط، ويقع في القاع فريقا مضر والهدى بواقع ٤ نقاط لكل منهما.
التصنيف: الرياضة
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