القاسم أمينا والبطي للمسابقات والضبيان للاحتراف وجلال مساعدا للحكام

الرياض- البلاد
أعلن مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة قصي الفوا، تعيين إبراهيم القاسم أميناً عاماً للاتحاد، كما اعتمد تعيين رؤساء اللجان العاملة كالتالي:
أضواء العريفي رئيساً للمسؤولية الاجتماعية.
فارس الضبيان رئيساً للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
عادل البطي رئيساً للجنة المسابقات.
الدكتور مبارك المطوع رئيساً للجنة الطبية.
جايمس كيتشنغ رئيساً للجنة الانضباط.
الدكتور محمد باصم رئيساً للجنة الاستئناف.
الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم رئيساً لغرفة فض المنازعات.
خليل جلال مساعداً لرئيس لجنة الحكام على أن يتم تعيين أحد الكفاءات العالمية في رئاسة اللجنة.
هذا واعتمد المجلس تشكيل المجلس التنفيذي للاتحاد برئاسة قصي الفواز وعضوية يزيد التويجري والدكتور خالد الثبيتي والدكتور تركي العواد/ بالإضافة للرئيس التنفيذي للاتحاد.