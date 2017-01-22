القاسم: بدلاؤنا جيدون ونحتاج سان مارتن

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بريدة- البلاد

أكد رئيس نادي التعاون محمد القاسم، أن مباريات الكأس دائماً ما تكون صعبة، في إشارة إلى لقاء النجوم في كأس خادم الحرمين الشريفين. وأشار القاسم في تصريحات إلى أن مباريات كأس الملك شهدت نتائج غير متوقعة، ونجحت فرق صغيرة في إحراج فرق كبيرة. وأضاف: تعاقدنا مع اللاعب لوسيان سان مارتين؛ لأنه أحد أفضل اللاعبين في مركز المحور المتقدم، وكنا في حاجة إليه.

وأكمل: نريد التواجد في المنطقة الآمنة في دوري جميل، ولدينا ضغط المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري الأبطال الآسيوي. الجدير بالذكر أن التعاون فاز 1-0 على النجوم في دور الـ32، ويلتقي الفائز من الرائد والجبلين في ثمن النهائي.