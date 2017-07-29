القاسم يثني على معسكر الاتفاق ويشكر اللاعبين

متابعة – حمود الزهراني

أثنى أمين عام نادي الاتفاق إبراهيم القاسم على المعسكر من ناحيتيه التنظيمية والفنية، مؤكداً بأن الانضباط والمنافسة بين اللاعبين كانتا سمة المعسكر طوال أيامه.

وقال: “عادة في مثل هذه المعسكرات الطويلة تفتر العزائم في الأيام الأخيرة، حيث يبدأ الملل يتسرب للاعبين، لكن ما حدث في معسكر الفريق كان على العكس من ذلك، إذ ظلت وتيرة المعسكر كما هي من حيث الانضباط والحماس والجدية، وهذا أمر يحسب للاعبين والجهازين الإداري والفني”.

وأشاد القاسم بدور مدير الفريق سياف البيشي ومساعديه وبقائد الفريق أحمد الكسار الذين كانوا عاملاً مهماً في رفع مستوى الانضباطية في المعسكر والتزام اللاعبين بالجدول اليومي.

وامتدح أمين عام النادي تفاعل اللاعبين مع الجهاز الفني بقيادة الصربي ميودراغ يسيتش بتطبيق تعليماته وتفاعلهم معه سواء في التدريبات أو المباريات الودية، مثنياً على انسجام اللاعبين غير السعوديين مع المجموعة منذ بداية المعسكر.

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