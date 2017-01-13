القبضة السعودية تختبر إمكاناتها أمام كرواتيا

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روان – وكالات

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة اليد نظيره الكرواتي عند الساعة 10.45 من مساء اليوم الجمعة على صالة روان، في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد فى نسختها الـ 25 المقامة فى فرنسا، والتي تستمر حتى 29 يناير الجارى، بمشاركة 24 دولة، تم تقسيمها فى أربع مجموعات.

ويأمل الأخضر لتقديم مستوى مشرف أمام أحد أفضل المنتخبات العالمية، والمرشحة للحصول على اللقب والمرور من المجموعة الثالثة التي تقام مواجهاتها في مدينة روان، وتضم كلا من : السعودية وكرواتيا وتشيلي والمجر وألمانيا وبيلاروسيا. المدرب نيناد أعد العدة للظهور الأول في منافسات مونديال فرنسا، من خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت على ذات الصالة، بحضور رئيس الوفد السعودي محمد المنيع، وبتواجد كافة اللاعبين، ويتوقع أن يدخل المنتخب الوطني بتشكل مكون من الحارس مناف آل سعيد، وعبدالعزيز رده، وهشام العبيدي، ومجتبى آل سالم، وعبدالله عباس، وحسن الجنبي، ومهدي آل سالم .

بقية المواجهات

وفي بقية مباريات اليوم الجمعة، سوف يبدأ منتخب مصر مشواره البطولة بمواجهة قطر، ويستهل المنتخب البحريني مواجهاته أمام السويد، وتلتقي الدنمارك مع الأرجنتين فى بداية مشوار الفرق الستة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ، وتلتقي روسيا البيضاء مع تشيلي، وتلعب ألمانيا ضد المجر، ضمن المجموعة الرابعة ، وضمن مواجهات المجموعة الأولى تلعب اليابان أمام فرنسا .

وكانت النسخة الخامسة والعشرون من بطولة العالم لكرة اليد، قد انطلقت في باريس بحفل لموسيقى “التكنو”، رافقه عرض صوتي وضوئي، بجانب عدد من العروض الفنية، بالإضافة إلى استعراض طابور المنتخبات الأربعة والعشرين المشاركة في البطولة،

بعدها أعطى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى إشارة انطلاق البطولة، بحضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ، وذلك بحضور أكثر من 15700 مشجع في صالة «أكور أوتيل» . واستهل البلد المضيف ( فرنسا ) حملة الدفاع عن اللقب، بعدما اكتسح البرازيل في اللقاء الافتتاحي للبطولة بنتيجة 31-16 ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

وطمأن رئيس بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد محمد المنيع الجميع على استعدادات أخضر اليد لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم (٢٠١٧) بفرنسا، والتي يواجه خلالها المنتخب الكرواتي القوي هذا المساء.

وأضاف: ” نعرف تماما الإمكانات الكبيرة التي يملكها المنتخب الكرواتي العنيد، لكننا جميعا تعاهدنا أن نقاتل في كل ثانية؛ من أجل رفع راية الوطن عاليا خلال هذا المحفل العالمي.” وأوضح المنيع أن الاستعدادات للمشاركة في هذه البطولة كانت مميزة، على الرغم من الظروف التي اضطرتهم لتأخير المعسكر الخارجي لما يقارب الأسبوعين. وأبان رئيس البعثة أن طموحاتهم لا تتوقف على المشاركة في منافسات البطولة، بل سيسعون بكل قوة لتحقيق المأمول، من خلال النجاح في التأهل للدور الثاني، وذلك للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد السعودية.

وعن مباراة الأخضر مع كرواتيا، قال المدرب الوطني رائد العليوات: في البداية، يجب على نجوم الأخضر أن يتخلصوا من كل الضغوط قبل انطلاق اللقاء، من أجل الظهور بمظهر متميز، خاصة وأنهم يلاقون منتخبا يعتبر بمثابة المنافس الدائم على كافة البطولات التي يشارك فيها”. وأضاف :” يعتمد المنتخب الكرواتي – الذي يمتلك لاعبين من الطراز الرفيع، يحترفون في العديد من الأندية الأوربية- على التسديد من خارج منطقة التسعة أمتار، وبشكل أكبر على اللعب السريع من خلال التنفيذ المتقن للهجمات المرتدة”.

وقال :” يتطلب من أخضر اليد مواجهة الكروات بالدفاع المتقدم مع أخذ الحيطة والحذر من ترك فراغات للاعب الدائرة العملاق ” ايقور فيري “، وأيضا الارتداد السريع من حالة الهجوم للدفاع؛ للحد من الهجمات المرتدة التي يجيدها الكروات بكل إتقان”.

وقد أبدى لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد فهد الفرحان “20عاما” المشارك في بطولة العالم الخامسة والعشرين لكرة اليد للرجال المقامة في فرنسا، تفاؤله بمنتخب المستقبل الذي يعمل عليه الاتحاد السعودي برئاسة تركي الخليوي؛

حيث قال: كرة اليد السعودية تمر بمرحلة انتقالية من خلال الاعتماد على حيوية الشباب، والاحتكاك بالمنتخبات العالمية في هذه البطولة سوف يعطينا ثقة بإمكاناتنا، وتجعلنا قادرين على عمل المستحيل في البطولات المقبلة. وتحدث الفرحان عن مباراة كرواتيا اليوم، حيث قال : نقابل منتخبا صعبا وقويا،

ومدرب المنتخب نيناد عمل على إعداد الفريق بالطريقة المناسبة؛ من أجل استخراج أفضل ما لدى زملائي اللاعبين، والوصول إلى الخبرة الكافية في التعامل مع اللقاءات الكبيرة ، وسوف نعمل على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة بالرغم من قوة المنافس الذي يعد أحد أكبر المرشحين للأدوار النهائية. وعن شعوره بالمشاركة في البطولة العالمية، قال: أشكر المدرب نيناد على الثقة التي منحني إياها خلال هذه البطولة، وأؤكد للجميع أننا على قدر الثقة.