القبض على المعتدين على الطالبين السعوديين بأميركا

أعلنت السفارة المملكة في العاصمة الأميركية واشنطن ، عن أن السلطات الأميركية تمكنت من القبض على الأشخاص المتورطين في حادثة الاعتداء على الطالبَيْن السعوديَّيْن ماجد المزيني وسعود الشمري.

وذكرت السفارة في بيان لها أصدرته الليلة، أنه انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالاهتمام بقضايا المواطنين السعوديين كافة بالخارج، قامت السفارة بمباشرة حالة الاعتداء الآثم على الطالبَيْن السعوديَّيْن، وبرفقتهما زميل آخر لهما، فجر الأحد الماضي في واشنطن.

وأضافت السفارة: فوّر علم السفارة بالحادثة قامت بزيارة الطالب ماجد المزيني في المستشفى للاطمئنان عليه وعلى زوجته، وتسهيل الإجراءات كافة المتعلقة بعلاجه وزميله، كما قامت السفارة بالتواصل مع المحققين والادعاء العامة لمعرفة ملابسات القضية، وتم القبض على المعتدين واحتجازهم.

وتابعت السفارة في البيان: طبقًا للإجراءات القانونية في الولايات المتحدة الأميركية فإن قضية الاعتداء على شخص تكون مسؤولية المدعي العام للترافع ضد المعتدين، وسوف يكون المدعي العام هو من يترافع عن المعتدى عليهم. وقد قامت السفارة بتعيين محامٍ لمتابعة القضية مع الادعاء العام.

وأوضحت سفارة المملكة لدى واشنطن، أنه تم تحديد جلسة محاكمة ابتدائية بتاريخ 13 أغسطس القادم لعرض التهم على المعتدين. وتعمل السفارة حاليًا على متابعة مجريات القضية، وسيعمل المحامي بالمتابعة مع المدعي العام للتشديد على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.