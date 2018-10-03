القبض على رضوان فايد الهارب من السجن الفرنسي عبر مروحية

تمكنت الشرطة الفرنسية من ضبط رجل العصابات الشهير رضوان فايد ، الذي كان قد فر من السجن بطائرة مروحية الصيف الماضي.

ونجحت الشرطة الفرنسية في التوصل لمكان اختباء “فايد” في بلدة كري شمالي باريس، والقبض عليه بحسب “رويترز”.

واستطاع فايد الهرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مدججين بالسلاح، هبطوا بمروحية صغيرة في ساحة السجن، وبعد أن أتموا مهمتهم، تركوا الطائرة في منطقة جونيس بالقرب من السجن.

وفايد من بين المجرمين المعروفين في فرنسا، وكان يقضي عقوبة السجن لإدانته بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح، وكتب فايد في عام 2009 كتابًا يتحدث فيه عن تجربة نشأته في ضواحي تتفشى فيها الجريمة في باريس وكيف احترف الجريمة.

وليست هذه المرة الأولى التي يهرب فيها فايد من السجن، إذ سبق أن هرب عام 2013 بعد أقل من نصف ساعة من وصوله إلى سجن “سيكيدين” في شمالي فرنسا خارج مدينة ليل، واحتجز أربعة من حراس السجن رهائن كدروع بشرية وفجّر عددًا من أبواب السجن، واستطاعت الشرطة اعتقاله بعد ستة أسابيع.

وقال إن أسلوب حياته مستوحى من أفلام الجريمة التي تنتجها هوليوود، من بينها الفيلم “الوجه ذو الندبة” بطولة آل باتشينو.

وحُكم عليه في عام 2001 بالسجن 30 عامًا لإدانته بارتكاب سطو مسلح، كما حُكم عليه العام الماضي بسجنه 10 سنوات بتهمة الهروب من السجن عام 2013.