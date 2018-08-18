القبض على ضاربة «طبيبة طوارئ» في جدة

أصدرت النيابة العامة، قبل قليل، قراراً بالقبض على المرأة التي أقدمت على ضرب طبيبة طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة أثناء تأدية عملها، حيث وجهت عبارات نابية للطبيبة وسددت لكمات لوجهها وقطعت شعرها، ثم اعترفت بما أقدمت عليه في تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأودعت شرطة جدة مساء اليوم المتهمة السجن ريثما يتم عرضها على النيابة.

وكانت المواطنة نفسها قد أحيلت للنيابة العامة قبل نحو ستة أشهر لعرضها صوراً مخلة ومجاهرتها بالمعصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها لصور بعض الرتب العسكرية، وذلك بعد رصد شرطة جدة لبعض ممارساتها وانتحالها لشخصية طبيبة.