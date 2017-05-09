القبض على عشريني قتل آخر بطلق ناري في الليث

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في محافظة الليث، تمهيداً لاحالته لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي في بيان، أنه بتاريخ 1438/8/12 تلقت شرطة محافظة الليث بلاغاً يتضمن تعرض مواطن في العقد الثاني من العمر لطلق ناري،

وأشار القرشي إلى أن المختصين والجهات الأخرى ذات العلاقة انتقلوا إلى موقع الحادثة، حيث اتضح بأن المجني عليه فارق الحياة، وتم حفظ جثمانه بالمستشفى وضبط المتهم واتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر وسيتم إحالته بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية لجهة الاختصاص.