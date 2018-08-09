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القبض على عصابة سرقة الأموال والبضائع بالرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / ذو القعدة / 1439 هـ       9 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة من 6 أشخاص امتهنت سرقة الأموال والمحال التجارية، بعد قيامهم بارتكاب 14 جريمة.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وتعقب مرتكبيها، أسفرت بفضل الله عن القبض على تشكيل مكوّن من ستة أشخاص (أربعة باكستانيين ويمني وهندي / جميعهم في العقد الثالث من العمر) وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة أموال وبضائع من محال تجارية، والسرقة من المركبات

وتم بحوزتهم ضبط معدات تم استخدامها في ارتكاب جرائمهم، وقد أقرّوا بارتكاب (١٤) جريمة سرقة

وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

ibrahim

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